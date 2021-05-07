بعد سرقة الأعمدة.. إعادة الإنارة لطريق الروضة / البياضية في ملوى بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في المنيا برئاسة اللواء أحمد السايس، من أعمال شد أسلاك وصيانة أعمدة الإنارة بطريق الروضة / البياضية تحت إشراف أسامة سيبوية رئيس مجلس قروى الروضة ومسئول الانارة، وذلك استعدادا لإنارة الطريق مرة أخرى بعد سرقة الأعمدة عقب الانفلات الأمنى يناير 2011.

وتم إعادة زرع أعمدة الأنارة وشد الأسلاك وذلك فى إطار خطة محافظة المنيا برفع كفاءة اعمدة الأنارة وأنارة الطرق الفرعية والرئيسية ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد رئيس المدينة ، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية التسع والأجهزة المعاونة، لرفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كلا في نطاقه، وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلي صيانة للبدء في اعمال الصيانة الفورية لها



وفي سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته عامر طه نائب رئيس المركز ورؤساء الاحياء بالمدينة بحملة ميدانية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمقاهى والكافتيريات على ان يتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات .

وخلال الحملة تم تحرير 10 مخالفات لعدد من المحلات التجارية لمخالفة التعليمات الصادرة بشأن الالتزام التام بمواعيد الغلق

واكد" السايس" انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام التام بمواعيد الغلق



قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق بالإضافة لعدم وجود ترخيص له.