لبنان.. الحريري يستقبل السفير المصري لبحث المستجدات السياسية

استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، سفراء كندا شانتال شاستيني، والسويد آن ديسمور، والدانمارك ميريت جوهل، في حضور المستشار باسم الشاب.

وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات لبنان مع دولهم، وفق ما ذكر موقع "لبنان 24" الإخباري.

كما التقى الحريري سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي وبحث معه آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستحشد المجتمع الدولي للضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها.

وقال لودريان خلال لقاء مصغر مع عدد من الصحفيين أثناء زيارته التي يجريها إلى لبنان، إن "جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، ولقاءاتي مع الرؤساء الثلاثة من منطلق ما يمثلون دستورياً وليس المحاباة".

وكان لودريان أعلن قبل يومين أنه سيتوجه إلى لبنان حاملًا معه رسالة حاسمة للسياسيين اللبنانيين، ومتضامنة مع الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وأضاف لودريان عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لقد فرضنا عقوبات على من يعرقلون تشكيل الحكومة في لبنان، وهذه مجرد البداية فقط”.