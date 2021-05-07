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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ناصر

اثناء صلاة الجمعه
اثناء صلاة الجمعه

أدى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة وسط إلتزام تام من المصلين بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وعقب الإنتهاء من أداء الصلاة، التقي المحافظ بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، وشدد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء التي بدأ تطبيقها أمس، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من إنتشار الفيروس في ظل إرتفاع أعداد الإصابات. 

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وأكد الزملوط علي مراعاة تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة لتوزيع مشروعات الشباب لضمان إستفادة الشباب المستحقين لهذه المشروعات وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من أبناء المحافظة.

من جانب اخر قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بجوله تفقديه  بسوق الشعلة بمدينة الخارجة يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ومسئولي الطب البيطري والتموين والمكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة ، وذلك للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ بمنح مكافأة للأطباء البيطرين تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الحالية في ضبط الأسواق، و شددت على تكثيف حملات المرور علي الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمجازر للتأكد من انضباط الأسواق وسلامة وصلاحية السلع، والإعلان عن الإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس داخل المحال والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما أكدت خلال لقائها ببعض المواطنين علي ضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس في ظل التيسيرات التي تقدمهت الدولة والمحافظة لتوصيل اللقاح بالمجان لكافة المواطنين.

وقامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد ايضا بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة مسجد ناصر الخارجة إجراءات احترازية مشددة

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