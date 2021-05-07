استشاري علاج نفسي تضع روشتة لكيفية انتقاء مسلسلات رمضان للأطفال

قالت الدكتورة ميرفت العدروسي، استشاري العلاج النفسي والأسري، إن شهر رمضان ممتلئ بالكثير من البرامج والمسلسلات والأعمال الدرامية التي تؤثر على الأطفال بشكل كبير وعلى سلوكهم.

وأضافت "العدروسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن اختيار الأعمال الدرامية للأطفال أمر مهم للغاية، موضحة أن الطفل في أولى المراحل لا يفرق بين الواقع والخيال ولهذا يعتقد أن كل هذه الأعمال حقيقية ويقوم بتقليدها.

وأوضحت أن التصنيفات العمرية التي وضعتها هيئة الرقابة على الأعمال الدرامية يمكن أن تساعد أولياء الأمور على اختيار الأعمال المناسبة للأطفال.

وأشارت إلى أن تقمص الأطفال للأدوار والأعمال الدرامية تحدث في المقام الأول نتيجة وجود بيئة مشابهة يعيش بها.

وشددت على أهمية انتقاء بعض الأعمال الدرامية المناسبة التي يمكن أن يشاهدها أولياء الأمور مع أطفالها، مؤكدة ضرورة تنظيم وقت مشاهدة الأعمال الفنية، بالإضافة إلى العبادات.

