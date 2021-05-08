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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: نسعي لزيادة وتنوع الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.. وإدخال التكنولوجيا بها

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن هناك دعم  كبير من الرئيس السيسي لتنشيط حركة الصناعة والإستثمارات بالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، كما أنها تحظي بإدارة علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة، معقبا " والدليل علي ذلك القدرة التي أبهرت بها العالم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بأداء احترافي".

 

وأضاف " دياب" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عدد كبير من المصانع بالفعل بدأت في إنشاء مشروعاتها، لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال العديد من الصناعات بها ومن ضمنها الصناعات التكنولوجية وفقا لما كلف به الرئيس.

 

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة ترتكز في خطتها لتقدم المجال الصناعي علي تبني صناعة السفن العملاقة والبواخر، إضافة إلي تقديم خدمات المواني البحرية بشكل فائق الجودة مما يعمل تصدرنا التصنيفات العالمية في كفاءة المواني البحرية.

 

و أختتم النائب، كما أننا نهدف إلي زيادة وتنوع الأستثمارات بهذه المنطقة من أجل تنمية الإقتصاد القومي وليس الإقتصار علي كونها منطقة عبور ملاحي، فتنمية المنطقة بالكامل ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.

 

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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

 

وعرض المهندس محمد يحيى زكى، المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.

 

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق، مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس وكذلك إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.

 

كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.

 

 

 

 

 

 

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