إعجاز رقمي في موعد صلاتي الفجر والعصر اليوم.. تعرف عليه

يشهد شهر رمضان المبارك، اليوم السبت الموافق 26 رمضان، توقيت مميز في مواقيت الصلاة اليوم.

ويشهد اليوم السبت الموافق 26 رمضان، مصادفة في وقت صلاة الفجر والعصر، حيث يرفع اذان الفجر في الساعة 03:29 صباحا، ويرفع اذان العصر في الساعة 03:29 مساءً، فالوقت واحد بينهما لكن مع فارق أن الفجر في الصباح والعصر في المساء.

موعد اذان الفجر 26 رمضان

موعد اذان الفجر 26 رمضان، يحين موعد اذان الفجر اليوم السبت الموافق 8 مايو، 26 رمضان، في الساعة 03:29 دقيقة.

مواقيت الصلاة 26 رمضان



يحين موعد اذان الفجر 26 رمضان في الساعة 03:29 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:51 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد اذان المغرب 26 رمضان



يؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت 26 رمضان، في الساعة 06:37 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:03 دقائق.

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان



- اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قَدَر قدرك "فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت."



- «اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».



كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».



« اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».