عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إعجاز رقمي في موعد صلاتي الفجر والعصر اليوم.. تعرف عليه

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يشهد شهر رمضان المبارك، اليوم السبت الموافق 26 رمضان، توقيت مميز في مواقيت الصلاة اليوم.

 

ويشهد اليوم السبت الموافق 26 رمضان، مصادفة في وقت صلاة الفجر والعصر، حيث يرفع اذان الفجر في الساعة 03:29 صباحا، ويرفع اذان العصر في الساعة 03:29 مساءً، فالوقت واحد بينهما لكن مع فارق أن الفجر في الصباح والعصر في المساء.

موعد اذان الفجر 26 رمضان

موعد اذان الفجر 26 رمضان، يحين موعد اذان الفجر اليوم السبت الموافق 8 مايو، 26 رمضان، في الساعة 03:29 دقيقة.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل .. ردده في العشر الأواخر

تعرف على فضل العشر الأواخر من شهر رمضان| فيديو

مواقيت الصلاة 26 رمضان


يحين موعد اذان الفجر 26 رمضان في الساعة 03:29 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:51 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد اذان المغرب 26 رمضان


يؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت 26 رمضان، في الساعة 06:37 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 08:03 دقائق.

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان


- اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قَدَر قدرك "فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت."

- «اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».


كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».


« اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

 

 

شهر رمضان مواقيت الصلاة إعجاز رقمي موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد مصابي فلسطين إلى 178 في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية|تفاصيل

نبيلة عبيد ناعية الموسيقار جمال سلامة: وداعًا الصديق الغالي

المصري عبد القادر سعيد يتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بـ هولندا

العليا للفيروسات لهذه الفئات: لا تتلقوا لقاح كورونا.. فيديو

اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية .. موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال

أخبار العالم.. تركيا: مصر دولة مهمة.. والصحة العالمية ترخص لقاح سينوفارم الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

إعجاز رقمي في موعد صلاتي الفجر والعصر اليوم.. تعرف عليه

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

ياسر عبيدو يكتب: انحدار الذوق ووعى المجتمع

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ