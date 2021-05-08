شاهد.. نص كلمة وزير الخارجية الروسي بـ مجلس الأمن

مجلس الأمن

قال سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية “ ستعد قائمة الدول المدعوة لـ قمة الديمقراطية فكرة أخري، وهى خلق تحالف من أجل تعددية الأطراف بناء على مبادرة فرنسية ألمانية”.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن حول التعددية، أن برلين وباريس لهما أفكار أخري، كاصدار وثائق إضافية لـ الاتحاد الأوربي وهى ركيزة اساسية فى النظام الدولي، وتجتهدان فى ذكر دور الاتحاد الأوروبي فى هذه التطورات.

وتابع : " ما يتم وسيلة لرفض مبدأ الحصرية والصبغة الفردية، ونحن نقترح الديمقراطية".



