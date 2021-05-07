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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الشباب والهلال في قمة ترتيب الدوري السعودي

الهلال والشباب
الهلال والشباب

يستضيف فريق الشباب السعودي منافسه الهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى السعودى.

موعد مباراة الشباب ضد الهلال والقنوات الناقلة 

وتقام مباراة الشباب ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة .

وتنقل قناة KSA Sports 1 HD مباراة الشباب ضد الهلال بتعليق فهد العتيبي .

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب:

التقى الهلال والشباب في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 14 لقاء، مقابل 4 مواجهات فقط لصالح الشباب، بينما كان التعادل حاضرا في 7 مناسبات.

ويتسلح فريق الشباب بعامل الأرض، لخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وانتزاع صدارة الدوري السعودي، من الهلال.

ويقدم الشباب نتائج رائعة هذا الموسم في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، مقارنة بمواسمه الأخيرة، حيث خاض في 25 مباراة فاز في 16 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 4 مواجهات.

على الجانب الآخر يطمح فريق الهلال في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بالصدارة، بعد النتائج المخيبة في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى إلى دور الـ 16، بشق الأنفس.

كان نادي الهلال أعلن خلال الأيام الماضية، إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، وتعيين البرتغالي خوسيه مورايس خلفا له.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري السعودي، بين الهلال والشباب، انتهت الإيجابي 1 - 1.

الشباب ضد الهلال الشباب الهلال الدوري السعودي

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موعد والقناة الناقلة لمباراة الشباب والهلال في قمة ترتيب الدوري السعودي

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