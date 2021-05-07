أكلات لفطار رمضان .. فخدة محشية ويخني لوبيا وكوسة بالبشاميل وجلاش

البحث عن أ كلات لفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

يمكن تقديم أكلات لفطار رمضان بقائمة طعام خاصة مثل المحلات والمطاعم الكبري بتكلفة بسيطة فى المنزل من خلال الوصفات التالية

نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات لفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: فخدة محشية ويخني لوبيا وكوسة بالبشاميل و الحلو جلاش.

طريقة عمل فخذة محشيه بالأرز

إذا كنتي ترغبين في تقديم أكلات لفطار رمضان مغذية ولذيذة تأتى الفخذة فى مقدمة الاكلات الشهية والمغذية ونقدمها لكم بطريقة الشيف غادة التلي.

مقادير فخذة محشيه بالأرز

فخده مخليه

2 ملعقه كبيره سمنة

بصل

2 كوب أرز

ربع كيلو لحمة مفرومة خشن

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة بهار

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

جوزة الطيب

كركم

ملح فلفل

مكسرات مقليه

“ تتبيلة الفخده ”

بصل

ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح

فلفل

طريقة تحضير فخذة محشيه بالأرز

* شوحي البصل في السمنة ثم عصجي اللحمة المفرومة ثم تبليها بالملح والفلفل

* ضيفي الارز والماء و التوابل و المرقة واتركي الارز حتى ينضج ثم اعزلي كوب من الارز قبل تمام النضج

* ثم احشي به الفخدة واغلقيها جيدا بالخيط ثم تبلي الفخدة من الخارج بالبصل والملح والفلفل ودبس الرمان

* ضعيها في صنية الفرن ثم ادخليها الفرن على اعلى درجة حررة اول نصف ساعة ثم على درجة حرارة 180 باقي الساعتين او حتى تمام النضج وقدميها مع الارز.

طريقة عمل يخني اللوبيا بالسلق

اذا كنت تبحثين عن أكلات لفطار رمضان تشعر بالشبع السريع فتعتبر اللوبيا خيار مثالي لك ونعرض طريقة مميزة لتحضيره فى المنزل من ابداع الشيف شربيني.

مقادير يخني اللوبيا بالسلق

لوبيا

بصل

ثوم

لحم مفروم

سلق

طماطم هريسة

بابريكا

زيت زيتون

ملح - فلفل

طريقة عمل يخني اللوبيا بالسلق

* افرمي الثوم والبصل وضعيهم في الزيت على النار، اضيفي اللحم المفروم والطماطم واللوبيا والسلق بعد تقطعيه و اتركيها قليلا على النار بعد اضافة قليل من الماء

* اضيفي الكزبرة والشبت المفروم والبابريكا والهريسة والملح والفلفل و ضعي الخليط في طاجن فرن وادخليها فرن ساخن وقدميها

طريقة عمل كوسة بالبشاميل

عند الرغبة فى تقديم أكلات لفطار رمضان تكون قيمتها الغذائية عالية يمكن اختيار صينية كوسة بالشاميل على طريقة الشيف غادة التلي

مقادير كوسة بالبشاميل

كيلو كوسة

2 جزر مبشور

علبة ذرة

نصف كيلو لحم مفروم

بصل

ملعقة كبيرة زبده

بشاميل

جبنة موتزاريلا

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كوسة بالبشاميل

* اسلقي الكوسة نصف سلقة ثم ضيفي عليها الجزر لمدة 3 دقائق وانشليهم من الماء وأسلقي ايضا الذرة

* عصجي اللحمة المفرومة وتبليها بالملح والفلفل والبهارات

* اخلطي الجبنة الموتزاريلا بالبشاميل وقلبيهم جيدا

* اخلطي العصاج بالكوسة والجزر والذرة وقليل من البشاميل وقلبيهم جيدا

* ضعيهم في بايركس الفرن وغطيها بالبشاميل وادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها ساخنة



طريقة عمل جلاش

إذا كنتى تبحثين عن اكلات لفطار رمضان يمكن التحلية بها فيأتى الجلاش في المقدمة وهو من خطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير جلاش

جلاش

سمنة

زبيب

جوز هند

فول سوداني

“الشربات ”

2 كوب سكر

2 كوب ماء

رشة ملح

ليمون

ملعقة صغيرة ماء ورد



طريقة عمل جلاش

* يدهن ورق الجلاش بالسمنة ويرص طبقة منه فى صينية و يضاف طبقة من خليط الزبيب وجوز الهند والفول السوداني

* يضاف طبقة أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنة ثم يفضل تركه قليلاً ويقطع مستطيلات ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج و يضاف الشربات البارد إلى الجلاش وتغطى ويقدم

الشربات

* يوضع السكر والماء وملح الليمون على النار دون تقليب لمدة حوالى نصف ساعة ويضاف ماء الورد ويترك الشربات ليبرد