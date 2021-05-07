مجلس إدارة الأهلي يقف دقيقة حدادًا على روح الدكتور باجنيد قبل الاجتماع

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأسبق الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.



وقد حرص المجلس على قراءة الفاتحة على روح الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك قبل انطلاق اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد ظهر اليوم الجمعة؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلف.



وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، قد حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان الدكتور محمود باجنيد، كما نعى المجلس الفقيد على الحسابات الرسمية للنادي .

وجاء فيه: «محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى؛ الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأسبق، الذي وافته المنية ، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».‏

