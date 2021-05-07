أخبار الفن|وفاة الموسيقار جمال سلامة .. تطورات الحالة الصحية للفنانين بعد الإصابة بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

نرمين الفقى تنشر صورا مع ياسر جلال من "ضل راجل"... شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى، صورة تضم عدة صور لها مع الفنان ياسر جلال من مسلسل “ضل راجل” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وفاة الموسيقار جمال سلامة



توفي منذ قليل الموسيقار جمال سلامة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من الإصابة.

وكان “صدى البلد” علم من مصدر خاص تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين بعد الإصابة بـ كورونا

أصيب عدد كبير من النجوم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مع دخول الموجة الثالثة من الفيروس، ويستعرض صدى البلد تطورات الحالة الصحية لهؤلاء الفنانين.

بعد 24 حلقة من ملوك الجدعنة.. مصطفى شعبان يتصدر تريند رقم 1 في مصر والدول العربية



تصدر هاشتاج مصطفى شعبان، تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الأحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد.

محمد رمضان يعلن موعد نزول كليب "ڤيرساتشي بيبي"... شاهد

أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد نزول كليب “فيرساتشي بيبي” وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

مسلسل كله بالحب الحلقة 25.. مواجهة صبحي لـ شهد بخيانتها

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث قام صبحي المحامي “سامر المصري” بمواجهة شهد “نور قدري” بخيانتها لزوجها كاراكيبو “مصطفى درويش” مع طارق، “أحمد السعدني”، وإتفاقها ضد شقيقتها إلهام “صابرين”.

بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2 .. تفاصيل عملية الواحات

تصدرت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “الاختيار 2” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لتمهيدها عرض “عملية الواحات”.









