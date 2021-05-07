عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لمستخدميه.. وتويتر يتيح ميزة الإكراميات لدعم حساباتك المفضلة بالأموال

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور


يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب على إضافة عدد من الميزات الرائعة التى ستقوم على تحسين تجربة المستخدمين داخل التطبيق أثناء الكتابة مع خلال ربطها بعدد من الملصقات والصور.

 

تسريبات جديدة تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab S7 Lite.. صور


كشفت تسريبات جديدة، عدد من مواصفات جهاز تابلت Galaxy Tab S7 Lite الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث من المفترض أن يكون التابلت هو أرخص تابلت لسامسونج فى 2021 .

 

بسبب استمرار تفشي كورونا.. جوجل تقر نظاما جديدا للعمل من المنزل


قالت شركة Google جوجل الأمريكية، إنها ستبدأ إقرار نظام جديد للعمل من المنزل فى ظل الرجوع التدريجى لموظفيها، حيث لن تعتمد الشركة خطة للرجوع الكامل فى الوقت الحالى، نظرا لاستمرار تفشى فيروس  كورونا، كوفيد-19 .

 

تويتر يتيح ميزة الإكراميات لدعم حساباتك المفضلة بالأموال


أعلن موقع Twitter تويتر أنه أتاح  ميزة جديدة تسمى Tip Jar أو الإكراميات لبعض المستخدمين والتي تتيح لهم  إرسال أموال إلى حساباتهم المفضلة التى يقومون بمتابعتها من خلال التطبيق، مع طرح الميزة لجميع المستخدمين قريبا.

 

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة حول هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى


أكدت تسريبات ومفاجآت جديدة  أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمزمع إطلاقه بعد أسابيع قليلة، حصول الهاتف على قوة شحن 15 واط فقط بعدما تم تداول بعض التسريبات التى أظهرت أن الهاتف سيأتى بقوة شحن 25 واط .

 

أخبار التكنولوجيا واتساب تويتر تابلت Galaxy Tab S7 Lite جوجل هاتف Galaxy Z Flip 3

ترشيحاتنا

سفراء وقيادات أمريكية.. المتحف القومي للحضارة يستقبل شخصيات بارزة من أنحاء العالم

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.. لجان البرلمان تناقش عدة مشروعات قوانين جديدة

لو متعرفش.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بـ ضغط الدم

المفتي: صلة الأرحام مشتقة من اسمه عز وجل.. وبر الوالدين مقترن بعبادة الله

معنى شعار علامة السيارات اليابانية انفينيتي.. اصل الحكاية

فرار عدد من إرهابيي داعش فى سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

البحوث الفلكية : وضع الصاروخ الصيني حاليا على مسافة 261 كم

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

إنقاذ الجيزة من كارثة.. السيطرة على حريق التهم 3 مخازن أدوية ومنظفات في كرداسة

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ