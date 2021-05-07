أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لمستخدميه.. وتويتر يتيح ميزة الإكراميات لدعم حساباتك المفضلة بالأموال

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور



يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب على إضافة عدد من الميزات الرائعة التى ستقوم على تحسين تجربة المستخدمين داخل التطبيق أثناء الكتابة مع خلال ربطها بعدد من الملصقات والصور.

تسريبات جديدة تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab S7 Lite.. صور



كشفت تسريبات جديدة، عدد من مواصفات جهاز تابلت Galaxy Tab S7 Lite الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث من المفترض أن يكون التابلت هو أرخص تابلت لسامسونج فى 2021 .

بسبب استمرار تفشي كورونا.. جوجل تقر نظاما جديدا للعمل من المنزل



قالت شركة Google جوجل الأمريكية، إنها ستبدأ إقرار نظام جديد للعمل من المنزل فى ظل الرجوع التدريجى لموظفيها، حيث لن تعتمد الشركة خطة للرجوع الكامل فى الوقت الحالى، نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 .

تويتر يتيح ميزة الإكراميات لدعم حساباتك المفضلة بالأموال



أعلن موقع Twitter تويتر أنه أتاح ميزة جديدة تسمى Tip Jar أو الإكراميات لبعض المستخدمين والتي تتيح لهم إرسال أموال إلى حساباتهم المفضلة التى يقومون بمتابعتها من خلال التطبيق، مع طرح الميزة لجميع المستخدمين قريبا.

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة حول هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى



أكدت تسريبات ومفاجآت جديدة أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمزمع إطلاقه بعد أسابيع قليلة، حصول الهاتف على قوة شحن 15 واط فقط بعدما تم تداول بعض التسريبات التى أظهرت أن الهاتف سيأتى بقوة شحن 25 واط .