حريق بورشة على طريق السد في دمياط

محافظة دمياط

شب حريق هائل اليوم الجمعة، في ورشة بالقرب من كوبري السد بمدينة دمياط.

تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط، بلاغا بنشوب حريق هائل داحل إحدى الورش على الطريق العام وبالقرب من كوبري السد بمدينة دمياط دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الامن لموقع الحريق وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع ب3 سيارات اطفاء وسيارتين اسعاف في محاولة للسيطرة على الحريق.

وتجري قوات الحماية المدينة محاولاتها للسيطرة الحريق قبل امتداده للعمارات السكنية المجاورة.

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