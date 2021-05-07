صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ينفذ ندوة توعوية بسوق العامرية

نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ندوة ارشادية بيطرية بسوق الخميس بالعامرية بمحافظة الاسكندرية، وذلك لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، واستعراض المزايا التي يقدمها الصندوق.

وقال اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، بدعم صغار المربيين والتواصل المستمر معهم، والوصول اليهم في الاسواق، مشيرا الى ان ذلك ياتي ضمن سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية والقوافل البيطرية والتي يتم اطلاقها في المحافظات المختلفة لتنفيذ هذا الدور.

واوضح انه يتم استعراض اهم المميزات التي يقدمها الصندوق للمربي، فضلا عن الاعلان قسائم خصم علي الاعلاف والأدوية، يتم تقديمها للمربيين، كذلك توزيع النشرات الإرشادية البيطرية التي تهم المربيين.