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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة

توزيع 6 أطنان لحوم على الأسر الأكثر إحتياجاً بالبحيرة

توزيع لحوم مجاناً
توزيع لحوم مجاناً في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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وأشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا ، وتكثيف المساعدات بها .

في نفس السياق صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة انه تم توزيع ٦ طن من اللحوم المجمدة على الايتام والأرامل والمطلقات والاسر الاكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، بمراكز كفر الدوار والمحمودية والرحمانية وحوش عيسي ورشيد وادكو وكوم حماده .

و وجه محافظ البحيرة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" .

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