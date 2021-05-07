ارتفاع الرقم القياسي لـ صناعة المنتجات الغذائية والإحصاء يكشف عن السبب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لـ صناعة المنتجات الغذائية خلال فبراير 2021.

وأوضح الجهاز خلال نشرة إحصائية صادرة عنه، تسجيل قطاع صناعة المنتجات الغذائية، 153.33 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93 %.



وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب في ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وفقا للنشرة الاحصائية، 114.36 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ .



وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لصناعة مستحضرات الصيدلانية والكميائية، لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.