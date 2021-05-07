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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي لـ صناعة المنتجات الغذائية والإحصاء يكشف عن السبب

صناعة المنتجات الغذائية-صورة
صناعة المنتجات الغذائية-صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لـ صناعة المنتجات الغذائية خلال فبراير 2021.

 

وأوضح الجهاز خلال نشرة إحصائية صادرة عنه، تسجيل قطاع صناعة المنتجات الغذائية، 153.33 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93 %.

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الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتجين للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية خلال يناير 2021


وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب في ذلك إلى  زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وفقا للنشرة الاحصائية، 114.36 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ .


وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لصناعة مستحضرات الصيدلانية والكميائية، لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

صناعة المنتجات الغذائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء موسم رمضان المنتجات الغذائية زيادة الطلب الأجهزة الطبيه

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