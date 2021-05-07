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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الغندور : قعدات العرب في التحكيم مرفوضة.. وأزمة عبد الحفيظ وجريشة مهزلة

جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق ، أن التاريخ يؤكد أنه ليس هناك مباراة تعاد مرة أخرى بناء على شكوى من هذا النادي أو ذاك مؤكداً أن قعدات العرب سر التحكيم .

وقال جمال الغندور في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قعدات العرب سبب ازمة التحكيم في مصر وهى مرفوضة شكلا وموضوعاً".


وتابع :"قولت لازم نفتح تحقيق في أزمة سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة ونعلن المخطئ ونتخذ قرارات لمنع تكرار الازمة لأنها مهزلة".


وأكمل :"كنت ولازالت أرفض تفاعل الحكام على السوشيال ميديا ، وكل عناصر اللعبة تخطأ وليس الحكام فقط ، والتاريخ بيقول مفيش مباراة هتتعاد مرة ثانية ، ونفسى اشوف حد طالع يشيد بالتحكيم ويقول اتحسبلى قرار وهو مظبوط".


وعن القمة قال جمال الغندور:" محمود البنا وجهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد الحنفى خرجوا من حسابات إدارة القمة لكونهم اداروا مباريات أخيرة للأهلي والزمالك وبذلك يتبقى محمد عادل وإبراهيم نور الدين وأمين عمر وأحمد الغندور وأياً حكم فيها قادر على إدارة القمة".


وتابع :" نصيحتي لحكم القمة القادمة حافظ على إنجاز طاقم محمود البنا ، والمباراة سهلة مفيهاش ضغوط وهى أسهل مباراة جوه الملعب ، شيل الضغوط ومتخافش مفيش جمهور ، واستخدم الفار وفقاً للبروتوكول ، و لاتذهب كثيراً له في كل لعبة".

جمال الغندور عبد الحفيظ وجريشة سيد عبد الحفيظ جهاد جريشة محمود البنا

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جمال الغندور : قعدات العرب في التحكيم مرفوضة.. وأزمة عبد الحفيظ وجريشة مهزلة

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