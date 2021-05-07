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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحدث إطلالات فهرية أفجان

بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

فهرية أفجان
فهرية أفجان

حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها مع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال تعليقات الإعجاب.

 

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان

 

وظهرت فهرية أفجان، مرتدية توب باللون الأبيض والأسود هاي كول بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

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وقامت فهرية أفجان برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بطريقة انسيابية ناعمة وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فهرية أفجان إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم، مع الماسكرا والكحل الأسود وهو ما أبرز  رقة وجمال ملامحها.


ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان الأسرية


الممثلة التركية فهرية أفجان، من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

 

أعمال فهرية أفجان الفنية


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان فى مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 

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