طارق مصطفى : سقفت لـ الننى لحظة تنازله عن شارة الكابتن لـ محمد صلاح

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر ، أنه تفاجأ في أرض الملعب بقرار محمد الننى لاعب وسط أرسنال الانجليزى بتخليه عن شارة كابتن الفراعنة لمحمد صلاح .

وقال طارق مصطفى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"كنت في الملعب وقتها واتفاجئت بلقطة محمد الننى ، وقومت سقفت لانها لقطة تلقائية دون ترتيب وكشفت عن النوايا الحلوة في المنتخب".



وأكمل مدرب منتخب مصر :"نعمل كلنا بقلب رجل واحد لمصلحة منتخب مصر ، وبعض الناس سابت كل الاحداث وركزت في الشارة والحمد لله الموضوع انتهى بشكل جميل ولقطة تحدث عنها الجميع".



ويضيف طارق مصطفى :"يجب ان ننظر لكل المنتخبات العربية سنرى ان الكابتن فيها هو اللاعب المحترف ، والعلاقة بين كل اللاعبين في صفوف منتخب مصر رائعة ولايوجد ضغائن مطلقاً وكذلك بين أفراد الجهاز الفني وظهر ذلك جلياً في النتائج التي تحققت".



وقال طارق مصطفى :" الفترة الجاية سيكون في مدرب مصري سيعمل في الدوري المغربى بترشيح منى بعد عملى هناك فترة طويلة وأتمنى له التوفيق".