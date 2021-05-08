محاربة الفكر المتطرف.. قصر ثقافة العريش أمل جديد في سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،ان قصر ثقافة العريش يعد أحد المشروعات المهمة والهادفة في مواجهة التعصب والحفاظ على الهوية، وتطوير وبناء الوعي والإدراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة في سيناء.

وأضاف ، أنه تم افتتاح قصر ثقافة العريش بعد تطويره وإعادة تأهيله، وتوقف استمر 10 سنوات ، حيث تم عودته إلى سابق عهده، و أن الهدف من المشروع هو تقديم الخدمات الفنية والثقافية لأهالي المنطقة والتجمعات البدوية المحيطة به ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تفعيل البرامج الثقافية للأطفال.، وتفعيل برامج لتدريب المرأة على الحرف البيئية والتراثية ، وتدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال نوادى متخصصة ، واقامة الأنشطة الفنية والأدبية المتعددة .

إلى جانب قيام الوزارة بتأسيس مركز لتنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم ، مما يعكس اهتمام الوطن بتنفيذ استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر.

ومن جانبه.. قال أشرف المشرحاني مدير عام الثقافة في سيناء، تم إدراج ثقافة شمال سيناء ضمن الورشة المجانية "ابدأ حلمك" التي يقدمها البيت الفني للمسرح ،من خلال مسرح الشباب لتعلم مختلف فنون المسرح، هي أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأضاف ، أن الورشة ، تهدف إلى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري .

وأشار، الي أن الدفعة الرابعة من مشروع ابدأ حلمك تستقبل 60 متدربا في المرحلة العمرية من 18 : 35 عاما ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي ويشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية .

كما يشترط الحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر يتم خلالها تعليم فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، وذلك تحت اشراف مجموعة من المتخصصين الاكاديمين.

واضاف ان مديرية الثقافة بالمحافظة ، تعد حزمة من البرامج الثقافية خلال المرحلة المقبلة من أجل بناء شخصية الأجيال الجديده ، وخلق مبدعين في جميع المجالات الفكرية والفنية المتنوعة إلى جانب صون التراث السيناوي

و يقع القصر على مساحة 1950 م2، وتتسع صالة المسرح به لعدد 250 مقعدا، ويضم مخزنا للديكور، ومعرضا للفنون وغرفتين للفنانين