استعدادا لـ القمة 122.. كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين إغلاق ملف مباراة سموحة بشكل تام، والتركيز فقط على مواجهة الأهلي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.