تدريبات استشفائية فى الزمالك بعد الفوز على سموحة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام سموحة، تدريبات استشفاء في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتدريبات الاستشفائية للأساسيين حرصا على عدم تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.