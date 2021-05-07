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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 49 رحلة طيران دولية..غدا

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار  مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت، وحتى نهاية الأسبوع 49 رحلة طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة.

يعد الرقم هو الأكثر من حيث عدد رحلات الطيران التى تصل المطار بعد عودة الطيران مرة أخرى بعد إيقافه بسبب كورونا.

 

وحسب جداول وصول الطيران بداية الأسبوع حتى نهايته يستقبل المطار 49  رحلة سياحية أسبوعيا  بدءا من اليوم السبت ، بواقع زيادة فى الرحلات التشيكى بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وكذلك زيادة فى الرحلات البولندى بمعدل رحلتين لتصل 16 رحلة أسبوعيا.

مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة طيران من مولدوفا اليوم

السبت.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل أول رحلة طيران من مولدوفيا

أول رحلة طيران من مولدوفا تصل مطار مرسى علم الدولي غدا

كذلك يستقبل المطار 10 رحلات طيران من المطارات الأوكرانية المختلفة، ورحلة من سويسرا و رحلتين من رومانيا، وأخرى ملدوفيا ورحلة من دولة لتوانيا وكذلك 5 رحلات مختلفة تابعة لشركة مصر للطيران.

 

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن إدارة الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ المختلفة لا تسمح بدخول السياح بدون تحليل ال pcr تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، مؤكدا على أن هناك أعداد كبيرة تصل لمصر ومعها تحليل pcr وهناك من يتم التحليل له داخل الأماكن المخصصة بالمطارات المختلفة .

 

وأشار برعى إلى أن المطارات بالبحر الأحمر والمنافذ تتبع الإجراءات الاحترازية بصورة دقيقة مؤكدا أن هناك تنفيذ لتعليمات الحجر الصحى بالمطارات بدقة شديدة وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

البحر الأحمر مطار مرسى علم الغردقة حركة سياحية خط طيران مباشر

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