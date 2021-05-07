استعدادا للعودة.. ممثلو شركات السياحة الروسية يتفقدون فنادق الغردقة

تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية، العاملة فى السوق السياحى المصرى، عددا من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، استعدادا لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات.

من جانبه قال حسنى شوقى مسئول فى مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن الوفد ضم 13 من ممثلى أكبر شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن الوفد أجرى جولة فى عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة.

وأوضح أن وفد شركات السياحة الروسية تفقد إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى فى المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.

من جانبه قال مينا مجدى، مسئول التسويق بأحدى المجموعات السياحية، إن هناك مكاسب عديدة ستتحقق بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، يأتى على رأسها رفع تصنيف مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية جذبًا للسائحين حول العالم خاصة مع فتح حركة الطيران بين روسيا والمدن السياحية المصرية.