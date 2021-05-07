عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعودة.. ممثلو شركات السياحة الروسية يتفقدون فنادق الغردقة

ممثلو شركات السياحة
ممثلو شركات السياحة الروسية يتفقدون فنادق الغردقة استعدادا ل

تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية، العاملة فى السوق السياحى المصرى، عددا من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، استعدادا لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات.

من جانبه قال حسنى شوقى مسئول فى مجموعة فنادق سياحية  بالغردقة إن الوفد ضم 13 من ممثلى أكبر شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق المصرى، مشيرًا إلى أن الوفد أجرى جولة فى عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة.

وأوضح أن وفد شركات السياحة الروسية تفقد إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى فى المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.

من جانبه قال مينا مجدى، مسئول التسويق بأحدى المجموعات السياحية، إن هناك مكاسب عديدة ستتحقق بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، يأتى على رأسها رفع تصنيف مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية جذبًا للسائحين حول العالم خاصة مع فتح حركة الطيران بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

البحر الأحمر السياحة الروسية اخبار الغردقة وزارة السياحة

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يكشف آخر الاستعدادت لاستقبال السياحة الروسية.. فيديو

لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة .. محافظ البحر الأحمر يلتقي سفير روسيا بالقاهرة .. فيكتور : وزارة الصحة المصرية بذلت جهودا كبيرة في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

مران الزمالك.. تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو

خطيب المسجد الحرام: رمضان شهر البركات والرحمات يبتهج فيه الرابح وينكسر الخاسر

تويوتا لاندكروزر 2022 تحصل على نسخة رياضية .. صور

واتسآب يستعد لطرح ميزة خارقة لربط الكتابة بالملصقات والصور

استعدادا للعودة.. ممثلو شركات السياحة الروسية يتفقدون فنادق الغردقة

جمال الغندور : قعدات العرب في التحكيم مرفوضة.. وأزمة عبد الحفيظ وجريشة مهزلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

خلال تفقده تطوير الطرق بـ شرق القاهرة.. السيسي يوجه بالإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من المشروعات

البحوث الفلكية : وضع الصاروخ الصيني حاليا على مسافة 261 كم

خلي بالك.. استخدامك للإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

إنقاذ الجيزة من كارثة.. السيطرة على حريق التهم 3 مخازن أدوية ومنظفات في كرداسة

بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ