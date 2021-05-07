مران الزمالك.. تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية قوية في مران اليوم الجمعة.

وأشرف الثنائي فرناندو وأحمد عصمت على هذه الفقرة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل اللقاءات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.