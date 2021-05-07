طارق مصطفى: نتابع لاعبين فوق سن الثلاثين لضمهم للمنتخب

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة يتابع لاعبين فوق سن الثلاثين لضمهم للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال طارق مصطفى الذى يحل ضيفاً على برنامج “النجوم في رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقي، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لا نستطيع الاستغناء عن الخبرات في المنتخب ، وليس صحيحاً أن تخطى سن الـ 30 عاماً يمنع اللاعب من الانضمام للمنتخب في هذه المرحلة ، ونتابع بعض اللاعبين فوق الثلاثين لضمهم للمنتخب في الفترة المقبلة".



وأكمل مدرب منتخب مصر :"اعتراضات اللاعبين على اختياراتنا لقائمة المنتخب لا تشغل بالنا ولا نحرمهم من الانضمام للمنتخب في فترات أخرى بسبب هذه الاعتراضات".



ويضيف طارق مصطفى :"نحترم ونقدر كل اللاعبين ونختار كل قائمة وفقاً لظروف كل مرحلة وبمنتهى العدالة والحيادية".