تامر نبيل : الاختيار يكشف الحقائق .. وخلى بالك من زيزى مختلف عن الكل

مسلسلات رمضان 2021

قال الفنان تامر نبيل ، أحد أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى ، إن كريم الشناوي مخرج العمل رشحه فى دور " ياسر " بالمسلسل ، موضحاً أنه يسعى أن يكون صادق طوال الوقت أمام الجمهور في كل المشاهد التي يقدمها ، لذلك فهو يذاكر الشخصية من كافة جوانبها.

واضاف تامر نبيل ، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ، أنه ضد فكرة التصنيف فلا يوجد ممثل كوميدي فقط مثلاً ، وإنما يمكن للممثل الواحد ان يلعب الشخصية الكوميدية والجدية في وقتاً واحد ، لافتا أنه لا يفرق بين المشاهد من حيث الصعوبة ، معلقاً :" أنا مطلوب منى أكون صادق طول الوقت في الرواية اللي بقدمها للجمهور ".

وأشار تامر نبيل ، إلى أن " خلى بالك من زيزى " ، تعرض لعدد من الانتقادات فى الحلقات الأولى من عرضه ، ولكن طبيعي مسلسل 30 حلقة أن تكون أحداث المسلسل غير مكتملة فى أول 3 أو 4 حلقات من عرضه ، وبالتالي فمن الصعب الحكم على أى عمل من أول كام حلقة.

وتابع أن المشاهدة بدأت تعلو من بعد عرض الحلقة الخامسة ، إذا فكل الانتقادات التي تعرضنا ليها فى البداية لم تأثر على العمل أو علينا لأننا نقدم حدوتة كاملة متكاملة ، ومن الطبيعي بعد الانتهاء من العمل ككل ننتظر رد فعل الجمهور ، مؤكداً أن المجتمع الطبي أهتم جداً بالقضية التى يناقشها المسلسل وتفاعل معها ، قائلا : " خلى بالك من زيزى " مسلسل مختلف بشكل كبير عن مسلسلات هذا الموسم مما جعل التركيز عليه كبير.

واستكمل أنه جسد شخصية الإرهابي الهارب، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يحيي موسى، فى مسلسل " الاختيار2 " والذي كان يجند ويدرب العناصر الإرهابي ، وهو شخص مرصود على قوائم الإرهاب الدولية ومازال هارب فى تركيا ومصادره فى التعرف على أبعاد الشخصية لم تكن متوفرة بشكل كافي.



واستطرد أن استعداده لتجسيد شخصية الإرهابي الهارب كانت مثل استعداده لتقديم أي شخصية أخرى ، وإنما الفارق في تقديم تلك الشخصية عن أي عمل أخر أنه يقدم شخصية ما زالت معاصرة وحقيقية، ما جعله يحاول التعرف على بعض تفاصيل تلك الشخصية من قرب من خلال بعض اللقاءات المسجلة له على اليوتيوب.



ولفت أنه مع حرية الرأي " اللى مش عاجبك ابتعد عنه بمنتهى البساطة ، ولا تفرض رأيك على أحد " ، منوها أن الاشتراك فى أى عمل يصدر للإنسان حقيقة وواقع أو تحليل بشرى لكشف الحقائق فهو شرف لأى ممثل.