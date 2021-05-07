المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة الإختيار اليوم

عبرت المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي، عن اعتذارها لأهالي الشهداء عن صعوبة مشاهد حلقة اليوم من مسلسل الاختيار وتدعو الشعب المصري لمواصلة مشاهدة المسلسل حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء في الحفاظ على ارواح المصريين وقدموا ارواحهم فداء للوطن متمنية من أهالي الشهداء عدم متابعة احداث اليوم من المسلسل نظرا لصعوبتها على قلوبهم العامرة بحب الوطن .



وقال حسام صالح المتحدث بإسم الشركة أن عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغط نفسي كبير على فريق العمل الذي استمد حماسه من قوة وصلابة اهالي الشهداء .



وأكد أن الهدف هو توثيق بطولات الشهداء حتى تعرف جميع الاجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات .