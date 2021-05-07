طارق مصطفى: لعبت حارس مرمى ضد الأهلي.. وزعلان من زيدان

يرى طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد شريف منافس قوى لمصطفى محمد في هجوم منتخب مصر.

وقال طارق مصطفى، الذي يحل ضيفاً على برنامج “النجوم في رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمد شريف منافس قوى لمصطفى محمد في هجوم المنتخب ، ولكن واحد فيهم استايل لعب مختلف ، وكوكا كان مصاب في المعسكر الأخير والجهاز الطبي بلغنا بذلك".



وأكمل مدرب منتخب مصر: "علي معلول لاعب تكتيكي رائع فارق كثير مع الأهلي، وغيابه مؤثر ودايما الأهلي طول عمره محظوظ في الظهير الأيسر".



وتابع: "شاركت في كل مراكز الملعب حتى حراسة المرمى وشاركت حارساً للمرمى أمام الاهلى في كأس مصر".



ويضيف طارق مصطفى: "أتابع كل دوريات أوروبا والعالم العربى لانها أكثر من الشهادات، تكسب اى مدرب خبرة رائعة".



وتابع طارق مصطفى :"زعلان من زيدان في ريال مدريد لأنه مستمر على طريقة لعب واحدة في مباريات عديدة".