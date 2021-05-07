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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

fast and furious 9

شاهد .. كواليس دمار السيارات في فيلم فاست فيريوس 9

fast and furious
fast and furious 9

تمكن القائمون على تصوير فيلم الجزء التاسع من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس fast and furious الشهيرة من إنهاء العمل على الجزء التاسع رغم ضغوط وباء الكورونا  ومع اقتراب  موعد عرضه في صالات السينما يوم 25 يونيو. 

وقامت مؤخرا شركة الإنتاج بطرح البرومو الرسمي لفيلم فاست آند فيوريس fast and furious 9 بعد تأجيل الجزء التاسع لمدة عام كامل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

 

وقد كشف فريق الإنتاج عن فيديو تشويقي جديد للفيلم يكشف عن كواليس الدمار المرضي الذي سنشهده في السينمات قريباً وبذل طاقم العمل جهداً مدهشاً لإخراج كل مشهد هنا، حتى المشاهد المولدة عبر الكومبيوتر ليست بالسهلة. 

 

وعلى سبيل المثال يمكن رؤية سيارة تويوتا 86 أثناء اصطدامها العنيف في مبنى، مع تصريح المخرج أنهم احتاجوا لثمانية أشهر للتجهيز لهذا المشهد تحديداً.

 

ويذكر أنه تم التأكيد على استمرار السلسلة الشهيرة للجزء 10 و11، واللذان سيمثلان نهاية السلسلة، مع بدء التصوير خلال الأشهر القادمة.

 

وظهرت بشكل واضح السيارة جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 في البرومو الرسمي لفيلم فاست آند فيوريس fast and furious 9 . 

 

تأتي جيب جراند شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 بنظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، ونظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift يمنحها الثبات اللازم على الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار.

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