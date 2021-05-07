ربنا يكرمك وترجع بالسلامة.. سعد سمير يهنئ محمد محمود بعيد ميلاده

احتفل سعد سمير لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعيد ميلاد صديقه بالفريق محمد محمود.

ونشر سعد سمير، عبر استوري انستجرام، صورة له مع محمد محمود، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا أخويا وربنا يكرمك وترجع بالسلامة".



ويدرس مجلس الأهلي تجهيز شكوي للإتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة خاصة أنها معينه من قبل الفيفا بما حدث طوال الفترة الماضية سواء في الظلم التحكيمي أو تأجيل مباريات لأندية بعينها ووضع جدول مضغوط للقلعة الحمراء، كما تضمن الشكوي تصريحات عمرو الجنايني رئيس الجبلاية السابق حول مجاملات للفريق الأبيض في القيد بجانب ما يقوم به رئيس اللجنة المعينة حالياً.

كما يدرس المجلس تشكيل وفد وطلب ميعاد لمقابلة رئيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم لعرض الموقف الكامل عليه وما يتعرض له الفريق الأحمر من قبل اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، بجانب دراسة قرار بعدم إرسال لاعبي الفريق الأحمر الدوليين للمنتخب الأول سوي قبل أي مباراة ب72 ساعة كما تنص لوائح الفيفا بجانب رفض مشاركة لاعبيه في إولمبياد طوكيو لأنها خارج الاجندة الدولية .

وكان إتحاد الكرة قد تجاهل الرد علي خطاب الأهلي بطلب حكام أجانب لجميع مبارياته بالدوري بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له ،

وقال النادي الأهلي انه تم إرسال خطاب رسمي لإتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الفريق الاول المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة ،وطالب الأهلي مسئولي إتحاد الكرة في حالة الرفض بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن النادي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك، كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون ، وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية «الفجة» التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد، لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري المصري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول.. وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال والمحدد لها 15 مايو الجاري.

وقال الأهلي في خطابه أن فريقه تعرض لعدد من الأخطاء التحكيمية أبرزها في الاسبوع الخاسم للدوري المصري وعندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.. وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة.

وجاء في خطاب الأهلي أنه سبق أن خاطب اتحاد الكرة خطابات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.