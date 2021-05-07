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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الحوثيون أهدروا فرصة إظهار الالتزام بالسلام

ميليشيات الحوثي الإرهابية
ميليشيات الحوثي الإرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميليشيات الحوثيين في اليمن أهدرت فرصة لإظهار التزامها بالسلام من خلال رفض ممثليها لقاء الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في عمان.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن "أفعال الحوثيين تتناقض مع أقوالهم بشأن الوضع الإنساني في اليمن".

 

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن الحوثيين يفاقمون تدهور الوضع الإنساني في اليمن باستمرار هجماتهم على مأرب.

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وفي إشارة للتدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الوضع الإنساني يسقط من حافة هاوية مع أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

 

ومن بين هؤلاء، يجوع أكثر من 16 مليونا من الرجال والنساء والأطفال هذا العام، وعشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

 

وفي مؤتمر صحفي قال دوجاريك: إن تفشي مرض كـوفيد-19 في ارتفاع، وبحسب التقارير، ترفض المستشفيات والمرافق الصحية استقبال المرضى بسبب قلة الموارد المتاحة لعلاجهم.

 

واعتبر أن موسم الأمطار الذي بدأ وتسبب بحدوث فيضانات في الأيام الأخيرة أثر على أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم كانوا نازحين يعيشون في ملاجئ غير ملائمة.

 

وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة: تحتاج الوكالات الإغاثية إلى 3.58 مليار دولار لصدّ مجاعة كبيرة والاستجابة لتفشي كوفيد-19 وتلبية الاحتياجات الماسة الأخرى المطلوبة لهذا العام. لكن حتى هذا التاريخ، تم تمويل المبلغ بنسبة 34% فقط.

 

وأشار إلى أن العمليات الإغاثية في اليمن كانت تساعد 14 مليون شخص شهريا، وانخفض هذا العدد الآن إلى 10 ملايين شخص شهريا، على وجه الخصوص بسبب تخفيض التمويل.

اليمن الحوثيين الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية

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