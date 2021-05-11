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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. سيدة تضع 9 توائم دفعة واحدة

صدى البلد

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن سيدة في منتصف العشرينات من مالي،تدعى حليمة سيسيه وضعت 9 توائم في حالة ولادة نادرة، في مستشفى بالمغرب بسبب تعرضها لأزمة صحية دفعتها إلى الإنجاب قبل موعد الولادة بأسبوع . 

 وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن حالة ولادة نادرة أضطرت الأم إلى مغادرة مالي إلى المغرب لضعف الإمكانات الطبية في بلدها.

حالة نادرة

وأكد الأطباء أن حالة السيدة وأطفالها الصحية جيدة للغاية، وهي حالة ولادة نادرة . ومن أخبار الغرائب.

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المثير في الأمر أن الأطباء توقعوا وفاة الـ سيدة أثناء الحمل أو عقب الولادة مباشرة بسبب الضغط الواقع عليها من الحمل, ولكنها بحالة صحية جيدة.. 

وسوف تغادر الأم إلى بلدها مالي بعد إجراء العملية بنجاح.

ولمزيد من التفاصيل حول حالة الأم .. شاهد الفيديو جراف الآتي:

سيدة تضع 9 توائم مالي ميرور البريطانية حالة ولادة نادرة اخبار الغرائب

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