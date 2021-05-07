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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

infiniti

معنى شعار علامة السيارات اليابانية انفينيتي.. اصل الحكاية

infiniti
infiniti

تكاثرت الأقاويل، حول معنى شعار صانعة السيارات الفاخرة إنفينيتي infiniti ، حيث يقال أنه يرمز إلى جبل فوجي، أعلى قمم اليابان، والذي يعد أيضاً ضمن تراث ماركو الياباني، ويقال أيضاً أنه يرمز إلى إشارة اللانهاية في علم الرياضيات.

 

ويقال إن  شعار شركة إنفينيتي infiniti يرمز إلى جبل فوجي، أعلى قمم اليابان، والذي يُعد أيضاً ضمن تراث ماركو الياباني، ويُقال أيضاً إنه يرمز إلى إشارة “اللانهاية” في علم الرياضيات.

 

ولكن المعنى الحقيقي  لشعار شركة إنفينيتي infiniti يرتبط ارتباطاً وثيقاً بروح وقيم الصانع الفاخر، والتي صممت طرازاتها لتحقيق التعاون وتمكين قيم التواصل البشري والتركيز على الإمكانات غير المحدودة في المستقبل.

 

يعكس شعار شركة إنفينيتي infiniti أيضاً اسم العلامة التُجارية إنفينيتي، حيث رأى مهندسو الشركة تناظراً في أحرف i الأربعة في اسم الشركة، ويعكس اسم العلامة وشعارها جوهرها وأين ستتوجه في المستقبل.

 

يأتي  شعار شركة إنفينيتي infiniti بشكل بيضاوي مع خطين يتقاربان في المركز، ويرمز الخطان إلى الأناقة والطريق الذي لا نهاية له، حيث تطمح الشركة للوصول إلى آفاق جديدة في صناعة السيارات.

 

ولتحقيق ذلك، فإن إنفينيتي infiniti تعمل بشكل وثيق مع عملائها وموظفيها وتجار التجزئة، بما يحقق النجاح من خلال رؤيتها في السير على طريق التميز ذي اللانهاية وهو معني اسمها و الشعار الذي تسير عليه هو انها تستمر في انتاج سيارات فاخرة مدي الحياة دون توقف .

ويعكس الشعار أيضاً اسم العلامة التجارية إنفينيتي infiniti ، حيث رأى مهندسو الشركة تناظراً في أحرف i الأربعة في اسم الشركة، ويعكس اسم العلامة وشعارها جوهرها وأين ستتوجه في المستقبل.

اخبار السيارات أسعار السيارات انفينتي infiniti

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