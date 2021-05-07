عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات أسيل عمران

بفستان ناعم.. أسيل عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

أسيل عمران
أسيل عمران

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها صورا جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

وتأنقت  أسيل عمران بفستان طويل كت  باللون البينك والأسود بتصميم مميز وعصري للغاية، مع اختيار حقيبة من الجلد باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

بعباءة لافتة.. علا الفارس تشارك متابعيها إطلالة جديدة على إنستجرام

بـ قبعة أنيقة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث إطلالة


وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار نظارة شمسية باللون الأسود وقامت برفعها على شعرها، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية
 

وشاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.
 

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

أسيل عمران
أسيل عمران إطلالة أسيل عمران حياة اسيل عمران مسيرة أسيل عمران اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

شاهد.. أسيل عمران تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

بالعباية.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة على إنستجرام

شاهد.. أسيل عمران تخطف أنظار متابعيها بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

بعباءة مفتوحة.. أسيل عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

عاجل ..تعطل الحركة المرورية بسبب حريق سيارة ملاكي بكوبري المعرض بطنطا ..صور

ذبح زوجته و6 أطفال.. نيابة أطسا بالفيوم تصطحب الأب السفاح لتمثيل الجريمة بقرية الغرق

سفراء وقيادات أمريكية.. المتحف القومي للحضارة يستقبل شخصيات بارزة من أنحاء العالم

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.. لجان البرلمان تناقش عدة مشروعات قوانين جديدة

لو متعرفش.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بـ ضغط الدم

المفتي: صلة الأرحام مشتقة من اسمه عز وجل.. وبر الوالدين مقترن بعبادة الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

البحوث الفلكية : وضع الصاروخ الصيني حاليا على مسافة 261 كم

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

إنقاذ الجيزة من كارثة.. السيطرة على حريق التهم 3 مخازن أدوية ومنظفات في كرداسة

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ