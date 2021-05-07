شاهد.. سوني تكشف مصير صناعة سيارتها

سيارات سوني

فاجأت شركة سوني العالم في معرض CES 2020 عندما كشفت عن سيارتها الاختبارية سوني فيجن sony vision s ، ومنذ ذلك الحين، أمل الكثير من عشاق السيارات أن تكشف الشركة عن نسخة إنتاجية منها.

و مع تطوير سوني للكثير من التقنيات والأنظمة المتعلقة بالسيارات، فلن يكون من المفاجئ أن تكون هناك سيارة كهربائية ذاتية القيادة قريباً تحمل مكونات مصنوعة من قبل سوني و هي السيارة سوني فيجن sony vision s .

ظهرت السيارة سوني فيجن sony vision s أثناء اختبارها بعد عام على الطرق العامة في أوروبا، مما أثار الأمل بين الطامحين في الإصدار الإنتاجي حيث تطور سوني سيارتها الاختبارية لكن للأسف لن تصل السيارة إلى مرحلة الإنتاج، وذلك وفقاً لمتحدث باسم سوني أخبر مجلة كار آند درايفر أن شركته ليس لديها خطط لإنتاج أو بيع السيارة بكميات كبيرة.

السيارة سوني فيجن sony vision s الاختبارية تتمتع بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثاني+، والتي تقتصر على التحكم التكيفي في السرعة، وركن السيارة ذاتية، وتغيير المسار تلقائياً، لكن عملاق التقنية يهدف لتطوير تقنيات المستوى الرابع أيضاً.

السيارة الاختبارية سوني فيجن sony vision s تروج أيضاً لنظام صوتي متطور يدعى 360 Reality Audio، والذي يخلق مجالاً من الصوت لكل شخص، مع وجود اتصال 5G على متن السيارة.