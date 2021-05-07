أحمد الديب: الإعداد للقمة الشبابية الثانية بالمحافظات بالتعاون مع اليونسكو

أكد أحمد الديب، عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أنه يجرى حاليا الإعداد لانطلاق القمة الشبابية الثانية بالمحافظات الحدودية والتى ستعقد تحت عنوان "ريادة الأعمال والأمن القومى".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد نجاح القمة الشبابية الاولى التى عقدت تحت رعايته ودعمه فى أكتوبر الماضى بالتعاون مع منظمة اليونسكو.



جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها نيابة عن رئيس الاتحاد الدكتور ماجد العزازى خلال فعاليات استعراض إنجازات اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية خلال عام، بالمركز الأوليمبي بالمعادي بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور كمال درويش، رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اللجنة العلمية لوزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



وأضاف احمد الديب أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر هو اتحاد نوعى شبابى تحت مظلمة القانون 218 لسنة 2017والذى اشهر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 40 لسنة 2020 بعد دمج اتحاد مراكز شباب المدن ومراكز شباب القرى، مشيرا الى ان الاتحاد يعمل على تنفيذ الانشطة الشبابية فى ظل الاستيراتيجية العامة للدولة الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وادارتها المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية مشيرا الي توجيهات وزير الشباب تحث دائما علي الوصول الي كافة الشباب في جميع انحاء الجمهورية وهذا ما نعمل عليه من تكليفنا.

وقال : إن الاتحاد ينفذ فى الوقت الحالى المسابقة الرمضانية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وصل عدد متابعي المسابقة حتى الان لما يقرب من مليون شخص.

واوضح الديب ان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر كان اول اتحاد شبابى نفذ اول فاعلية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية بمشاركة 500 شاب وفتاه يمثلون 13 محافظة فى مختلف المجالات والتى حرص وزير الشباب والرياضة على حضورة لمشاركة الشباب فى الانشطة المختلة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره بالإنجازات التي حققها اتحاد الاتحادات النوعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإنجازات للاتحاد والتي تنعكس بصورة إيجابية على كل الاتحادات لما يمثله هذا الاتحاد من أهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصري، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها.



وأكد "صبحي" ثقته الكاملة في مجلس الإدارة الذي تم تشكيله من كافة الاتحادات النوعية، مشيدًا بجهود الاتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية، مؤكدا جهود الوزارة في تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري