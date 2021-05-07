السعودية.. هطول أمطار غزيرة على الطائف| فيديو

تشهد محافظة الطائف السعودية هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، هطلت الأمطار على أحياء شمال وجنوب وشرق محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.

وأعلنت وزارة الثقافة السعودية، عن تزيين الطرق والميادين العامة ومداخل عروس المصائف مدينة الطائف بالسيارات القديمة والكلاسيكية ورصعتها بباقات الورد التي تشتهر بها المحافظة، انطلاقا من دورها الثقافة والحضارة المنوطه به.

وأوضحت وزارة الثقافة السعودية أن خطوة تزيين مدينة الطائف جاءت بمشاركة متحف الشريف الخاص بالسيارات الكلاسيكية القديمة المتواجد بالمملكة العربية السعودية، كنوع من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المملكة.

وقال صاحب متحف السيارات القديمة والكلاسيكية علي الشريف، إن هناك تعاونا بينهم وبين عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الثقافة وكذلك السياحة وغيرها لكل مايخدم الطائف ويبرز جمالها .

واضاف الشريف أنه تم تخصيص عشر سيارات كلاسيكية قديمة للدفع بهم في عدد من الميادين وتجميلها بالورود التي تشتهر بها الطائف منذ زمن عيد ، حتى يعاد اليها بريقها الاصلى.

وأشار صاحب المتحف إلى أن مبادرة وزارة الثقافة جميلة، ونالت استحسان الكثير من الزوار ومحبي الطائف.