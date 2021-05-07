أمير توفيق يهنئ محمد محمود بعيد ميلاده: هتكسر الدنيا قريب

احتفل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد ميلاد محمد محمود لاعب الفريق.

ونشر أمير توفيق عبر استوري إنستجرام صورة لـ محمد محمود، معلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.. هتكسر الدنيا قريب".

على الجانب الآخر، يدرس مجلس الأهلي تجهيز شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة خاصة أنها معينه من قبل الفيفا بما حدث طوال الفترة الماضية سواء في الظلم التحكيمي أو تأجيل مباريات لأندية بعينها ووضع جدول مضغوط للقلعة الحمراء، كما تضمن الشكوي تصريحات عمرو الجنايني رئيس الجبلاية السابق حول مجاملات للفريق الأبيض في القيد بجانب ما يقوم به رئيس اللجنة المعينة حالياً.

كما يدرس المجلس تشكيل وفد وطلب ميعاد لمقابلة رئيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم لعرض الموقف الكامل عليه وما يتعرض له الفريق الأحمر من قبل اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، بجانب دراسة قرار بعدم إرسال لاعبي الفريق الأحمر الدوليين للمنتخب الأول سوي قبل أي مباراة ب72 ساعة كما تنص لوائح الفيفا بجانب رفض مشاركة لاعبيه في إولمبياد طوكيو لأنها خارج الأجندة الدولية.