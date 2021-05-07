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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برامج رمضان 2021

12 تصريحا للإعلامية عائشة عثمان.. أبرزها عن تشبيهها بالعروسة "باربي" ومشاركتها في فارس بلا جواز وعلاقتها بـ مصطفى قمر

عائشة عثمان
عائشة عثمان

خاضت الإعلامية عائشة عثمان، أولى تجاربها الدرامية في السباق الرمضاني، من خلال ظهورها ضيفة شرف في أحداث الحلقات ٢٢ و٢٣ و٢٤ من مسلسل "فارس بلا جواز"، حول مشاركتها في العمل كأول تجربة درامية لها، وسر غيابها عن تقديم البرامج هذا العام، وتشبيهها بالعروسة الشهيرة "باربي"، ننشر ١٢ تصريحا لها.

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بعد عرض الحلقة 23 .. عائشة عثمان تخطف الأنظار فى فارس بلا جواز

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فارس بلا جواز الحلقة 24.. عائشة عثمان تتزوج محمد ثروت ومي كساب مطربة مهرجانات

1- المشاركة كانت بترشيح من كاتب العمل فداء الشندويلي، وتجمعني به صداقة قوية، وهو أحد كبار الكتاب فى مصر والوطن العربي، وأعماله حققت نجاح كبير مع كافة النجوم الذين عمل معهم، وكنت أتابع أعماله السابقة ومعجبه جدا بها.

2 - لم أقدم برنامج هذا العام، لأنني قررت أن اتجه للدراما والسينما خلال هذه الفترة، وهناك مفاجأة جديدة وقريبة جدا اجهز لها وأعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

3 - بعد نجاح "عايشة شو" لدي مشروع لبرنامج جديد، ولكنه مؤجل في الوقت الحالي، وطبيعة البرنامج نفسها ستكون مختلفة تماما فى الفكرة والمضمون عن جميع برامجي السابقة.

4 - التمثيل كان طموحي من فترة طويلة، ولكنه كان مشروع مؤجل لعدة أسباب اهمها الزاج والحمل والبيت والأولاد، واخذت وقت طويل خاصة بعد ولادة طفلين فى وقت متقارب، وانشغلت بهم لأن تربية الأطفال وبناء الحياة العائلية له أولوية، كما انني كنت منشغلة بتصوير برامجي سواء فى مصر أو فى فرنسا وتونس والجزائر

5 - لم يكن هناك فرصة جيدة تقنعني بخوض تجربة التمثيل، وعندما توفرت الفرصة الجيدة والوقت المناسب قررت أن أبدأ من خلال "فارس بلا جواز".

6 - التعاون مع مصطفى قمر كان رائع، فهو صديق مقرب، وسعدت بالتعاون معه فى أولى تجاربي الدرامية، واعتقد أنني كنت اشعر براحه مع كافة أبطال العمل الذين كانوا معي

7 - مصطفى قمر نجم بجد وله تاريخ كبير سواء فى الغناء أو في التمثيل سواء دراما او سينما، وكان متعاون جدا معي وساعدني.

8 - لا أعرف أي معلومات عن البرامج التي تعرض حاليا،  حقيقة لا أتابع أي برامج فى الوقت الحالي.

9 - مستوى الدراما المصرية هو الأعلى في الوطن العربي، والدراما المصرية تحديدا لها بريق خاص والدليل كم الفنانين العرب من مختلف الجنسيات المتواجدين في دراما رمضان

10 - أي فنان يسعى للنجاح يجب ان ينجح فى مصر اولا، خاصة أن الجمهور المصري يتابع الفن جيدا، ويمتلك الحث الذي يجعله يميز بين الجيد والغير جيد.

11 - فضلت أن أظهر ضيفة شرف هذا العام، ورفضت الظهور فى مسلسلين آخرين لأنهم لم يتناسبوا مع طبيعتي، ولم اقتنع بهم، وحقيقة اخترت أن يكون أول ظهور من خلال عمل كوميدي لأن الأعمال الكوميدية تلقى نسبة مشاهدة كبيرة في مصر.

12 - تشبيهي بالعروسة "باربي" أسعدني ولم أنزعج منه خاصة أنه جاء ضمن "ايفيه" بأحداث المسلسل، وتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا أعجبتني

الإعلامية عائشة عثمان عائشة عثمان رمضان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواز فارس بلا جواز

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