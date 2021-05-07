جامعة عين شمس في أسبوع.. استضافة سيمنار لمسابقة منح حاضنات الفائقين المقدمة من وزارة التضامن.. وبتكلفة 786 مليون جنيه التفاصيل الكاملة لـ مشروعات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع:

استضافة سيمنار لمسابقة منح حاضنات الفائقين المقدمة من وزارة التضامن

وظائف خالية بجامعة عين شمس .. اعرف تفاصيلها الآن

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة عين شمس بمناسبة عيد الفطر

بتكلفة 786 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ مشروعات جامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها استضافة سيمنار لمسابقة منح حاضنات الفائقين المقدمة من وزارة التضامن والاعلان عن وظائف خالية بجامعة عين شمس.





استضافت كلية العلوم بجامعة عين شمس سيمنار لمناقشة الأبحاث المرشحة لمنح وزارة التضامن الإجتماعي، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بین وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عین شمس تحت رعایة الدكتور محمود المتینى رئیس الجامعة وبالتعاون بین قطاعى الدراسات العلیا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وبرعاية كل من الدكتور أیمن صالح نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور أحمد جلال عمید كلیة الزراعة، وعضویة كل من د.صلاح هاشم ممثل وزارة التضامن الاجتماعي. وأ.د محمد رجاء السطوحى عمید كلیة العلوم و أ.د جیهان رجب وكیل كلیة التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ومنسق البروتوكول وا.د أسامة منصور وكیل كلیة الطب لشئون الدراسات العلیا والبحوث.وأ.د عمرو سعد وكیل كلیة الهندسة لشئون الدراسات العلیا والبحوث و أ.د أمانى سلیمان وكیل كلیة العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.و أ.د رحاب عثمان أستاذ ورئیس قسم الصیدلانیات بكلیة الصیدلة.و أ.د مصطفى إسماعیل أمین عام الجمعیة الشرعیة الرئیسیة.

في كلمته رحب الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم بالسادة المشاركين ولجنة التحكيم والاختيار للبحوث المشاركين من الجامعة وممثلو وزارة التضامن الإجتماعي.



وأوضح د.صلاح هاشم فى كلمته أن دور الحاضنات هو مساعدة الطلاب المتفوقين على الاستمرار في التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادى.



وأشار إلى أن هذه الفعاليات تحفز الطلاب على الاستمرار في التفوق،و تدعم البحث العلمي، وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري.



وأوضح د.صلاح هاشم، أن هناك خمسة تخصصات علمية مهمة مرتبطة بـ"الطب" في الصحة العامة، والهندسة، والزراعة، والعلوم بمجالاته المختلفة، والصيدلة .



وأكد أن المكافأة الشهرية 1000 جنيه، كمصروف خاص للطالب المتفوق فى مرحلة الماجيستير من تاريخ التسجيل إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة للطالب وذويه وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني، بحيث يتطوع داخل الجمعيات الأهلية واكتساب مهارات جديدة، ويتم دفع مصروفات المدن "تكلفة السكن بالمدن الجامعية " للفئات غير القادرة ماديا مع توفير المراجع العلمية.



وأشار إلى أنه في كليات الطب يتم تدريب الطلاب في المستشفيات المختلفة، وعلى الأجهزة الصحية مع توفير تأمين صحي شامل للطالب ولأسرته، وتشجيعه على التطوع في المجالات المختلفة، ومكافأة 25 ألف جنيه يحصل على نصفها، بعد تسجيل الموضوع، والنصف الآخر بعد الانتهاء من المناقشة، وفي المرحلة الجامعية الأولى يتم اختيار 5 طلاب من كل كلية، ومن الدراسات العليا 10 طلاب و5 ماجستير و5 دكتوراه وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمرات المحلية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية .



وقد تمت مناقشة أبحاث الطلاب العلمية من خلال تقنية الڤيديو كونفرانس أو من خلال حضور الطلاب للاجتماع وعرض أفكار أبحاثهم التطبيقية العلمية التى تعالج مشكلات المجتمع بشكل مباشر ومؤثر .



وصرحت ا.د چيهان رجب وكيل كلية التجارة بالجامعة ومنسق البروتوكول أن إختيار الأبحاث طبقا لمعيار قابلية البحث للتطبيق وقدرته على الخدمة المجتمعية لقضايا المجتمع وأن يكون البحث جديداً وقابل للتسويق والاستثمار .



كما وقع اختيار لجنة التحكيم علي ستة مشروعات بحثية مــن ضـمن ٢٠ بحــث علمـى بواقـع ٤ أبحاث من كـل كلیـة ( هندسـة – طـب – زراعـة – علـوم – صـیدلة)

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لـ مشروعات جامعة عين شمس.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير استقبال مستشفى النساء التوليد، وتطوير القاعات الرقمية بكلية الألسن، وتطوير أكاديمية القلب، وتطوير قاعات الامتحانات بكلية الطب، ورفع كفاءة جراج أكاديمية القلب، وتطوير مركز الأبحاث وواجهات مبنى الأقسام بكلية الطب، وإنشاء المطعم المفتوح بالمدينة الجامعية، وتجهيز مركز البيانات ومركز المعلومات بالحرم الرئيسي، وتطوير بدروم مستشفى الطوارئ، وتطوير الموقع العام للحرم الرئيسي، وتطوير القاعات الرقمية والقاعات الدراسية بكلية الألسن، وتطوير قصر الزعفران من الخارج، ورفع كفاءة مقر رعاية الشباب، وتركيب مصاعد داخل مستشفى الدمرداش الجراحي لتوفير مزيد من الراحة للمترددين على المستشفى، وزراعة الموقع العام للحرم الرئيسي، والانتهاء من المرحلة الأولى لفرش القاعات الدراسية بكلية الألسن، وتجهيز مركز الإبصار وشئون الطلاب، ومسرح كلية البنات، وتجهيز ملاعب المدينة الجامعية.



وقال التقرير إنه جارٍ استكمال تطوير قسم الكُلى، واستكمال تطوير قاعات دراسية بكلية الألسن (6 - 8 قاعات)، واستكمال مشروع معمل الدرن والفطريات، واستكمال أعمال تكييف مستشفى النساء، وتطوير الموقع العام لمستشفى الجراحة بالدمرداش وقاعات الاجتماعات، وإنذار حريق مستشفى النساء، بجانب إنشاء جراج متعدد الطوابق وتمهيد الطرق الداخلية لعربات الإسعاف بمستشفى الدمرداش.

وأضاف أنه جار بناء مبنى نموذجي للاستقبال والطوارئ، وتجهيز 4 كليات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (آداب – حقوق – علوم - حاسبات)، وإنشاء شبكة مكافحة الحريق وأجهزة إنذار بالعيادات الخارجية وإنشاء شبكة مياه وخزانات لأكاديمية جراحة القلب، وأعمال تطوير بمستشفى الطوارئ، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير الموقع العام للحرم الرئيسي، وتطوير كوبري المشاه من حرم 1 وحرم 2، وتطوير محطة كهرباء مستشفى الأطفال ومستشفى النساء، وتطوير مستشفى الأطفال، إنشاء جراج متعدد الطوابق بحرم كلية التجارة، وإنشاء شبكة حريق لمستشفى النساء، ورفع كفاءة واجهات كليتي الصيدلة وطب الأسنان، وتطوير أحد المدرجات بكلية الطب ومركز الابتكار بالمدينة الجامعية، ومسرح كلية التربية النوعية.



وأشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة عين شمس تبلغ نحو بتكلفة مليار و786 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة عين شمس، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بجميع عناصرها.



وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي المرتبطة بإتاحة فرص التعليم الجامعى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بصرف مكافأة قدرها 500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للجامعة بكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها من (موظفين، عمال، عمالة مؤقتة، التربية العسكرية، دار الضيافة، المنتدبين، العاملين على بند الحصائل من نفس البند الذي تصرف منه رواتبهم).

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن المكافأة لا تسري على الخاضعين لقانون ١١٨ لمهن الطبية.

وقال رئيس جامعة عين شمس، “تُصرف المكافأة خصما من الموازنة - بند مكافآت أخرى”

كما أعلنت جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-



1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية



2. أمين كلية التجارة .



3. أمين كلية البنات .



4. أمين كلية العلوم .



5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .



فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة

( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر ) وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-



• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .



• قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل

في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .



• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .



• القدرة على القيادة والتوجيه .



• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .



• شهادة إجادة استخدام الحاسب.