شاهد.. رد خالد الجندي على من يزعمون رؤية الجن وإخراجه من أجساد البشر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الذين يزعمون أنهم يرون الجن، ويظهرون على شاشات الفضائيات، هم نصابين.

ووصف «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، الذين يزعمون أنهم يرون الجن، ويظهرون على شاشات الفضائيات، مدعين قدرتهم على إخراج الجن من أجساد البشر، بأن هؤلاء نصابين على حد وصفه.

وأوضح قائلاً: الهبيدة كثير عندنا على السوشيال ميديا، يا ابنى ده حتى سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم ير الجن، وإنما أبلغه رب العالمين أن الجن يستمع إليه أثناء تلاوة القرآن الكريم، وإحنا عندنا تلاقى حد يظهر على الشاشة يقولك شايف عليها 100 جن طيب عدهم إزاى هبدميتر وخلاص".

وكان في حلقة سابقة ، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا.

وأشار إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.

وتابع: ويقال أن آدم ظل يبكى حنينًا إلى الجنة وطنه، وكذلك نوح -عليه السلام-، كان يبكي حنينًا إلى وطنه الذى غرق، مشيرًا إلى أن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين ولا ينفصل عن الإيمان.