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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا في الطراوة ... رانيا فريد شوقي تصدم جمهورها بهذا الأمر

رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى


قالت الفنانة رانيا فريد شوقى ، انها لم تعلم من قام بخيانتها قبل ذلك، ولم تحاول الاستفسار بشأن هذا الأمر قائلة " معرفش ومحاولتش استفسر " .


وأكدت رانيا فريد شوقي ، خلال استضافتها ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس  ، أن النعم التي منحها الله لها انها لا تشغل بالها بأي شيء معقبة " انا كائن فى الطراوة " .

 

وتشارك رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كلا من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.


مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

 

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقى أن القضية التي يناقشها مسلسل ولاد ناس من  الأسباب التي دفعتها  للموافقة عليه.

 

مسلسل “ولاد ناس” اخبار رانيا فريد شوقى رانيا فريد الشوقي أدعية استقبال شهر رمضان برنامج لحظات جريئة

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