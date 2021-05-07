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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو الأنفاق يكشف تفاصيل اصطدام عربة نقل بجزء معدني من محطة قباء بالخط الثالث.. فيديو

تحطم جزء معدني من
تحطم جزء معدني من محطة مترو قباء

كشف مصدر بمترو الأنفاق تفاصيل سوق جزء معدني من ممر المترو بمحطة قباء بالخط الثالث للمترو، وتحديدا في شارع جسر السويس، مساء اليوم الجمعة

وأكد مصدر بمترو الأنفاق لـ صدى البلد، أن أحد العربات النقل اصتدم  بممر المترو نظرًا لإرتفاع حمولته مما أدى لسقوط جزء من جسم المحطة المصنوع من الألومنتال ، والذي تسبب في تهشم جانب من أجزاء المحطة دون وجود خسائر بشرية.

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وأوضح المصدر أن حركة الخط الثالث للمترو لم تتأثر بالحادث خاصة وأن الجزء المتأثر بعيدا عن سير القطار ، موضحًا  إنه جاري حصر التلفيات وإصلاحها.

وتضم محطة «قباء» مصاعد كهربائية لنقل الركاب من رصيف الشارع إلى رصيف القطار، وكذلك ماكينات آلية لاستخراج التذاكر لتفادى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى أن المحطة تم تصميمها على الطراز الأوروبي.

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جدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو بدأ تنفيذه في 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحله الأولى والثانية والرابعة وجاري استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

مترو الأنفاق المرحلة الثالثة محطة مترو جسر السويس النقل

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