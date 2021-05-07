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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انقراض لغة كل 14 يوم...العولمة وتقارب الثقافات يهدان نصف لغات العالم

لغات
لغات

تشير التقديرات الى أن لغة ما تنقرض كل 14 يوما على مستوى العالم ويرجع سبب ذلك الى العولمة وتقارب الثقافات.

وبحسب ما نشرته "تريبيون ميديا" يسيطر عدد قليل من اللغات على العالم اللغوي منها الإنجليزية والإسبانية، وغالبا ما تأتي تلك السيطرة على حساب اللغات واللهجات القديمة والأقل شعبية التي تتلاشى ببطء.

وتشير مقياس اليونيسكو للغات المهددة بالانقراض ان عددها يتراوح ما بين 6 الاف الى 7 الاف لغة تمثل ما يقرب من نصف لغات العالم.

ويخلق هذا الواقع المعاصر إحساساً مؤلماً بالخسارة للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون بشكل مفهوم إلى الحفاظ على تراثهم الثقافي وعلى تقاليد أسرهم من التلاشي والزوال. 

ولهذا السبب تنشر «جوجل أرتس أند كلتشر» تقنية التعلم الآلي الخاصة بها للسماح لأي شخص في العالم بالعثور بسهولة على كلمات للأشياء الشائعة في عشر من هذه اللغات المهددة بالانقراض.

 

اللغات المهددة بالانقراض إنجليزي جوجل اللغات الانقراض تقنية شائعة

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