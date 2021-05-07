لإيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق|وزير الأوقاف يصدر الجزء التاسع من موسوعة الخطب العصرية

صدر اليوم الجمعة الجزء التاسع من "موسوعة الخطب العصرية" بتقديم وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

و تنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية ، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه ، وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم ، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية روح الولاء و الانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات .

ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية ، من أهمها : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، ومفهوم التنمية الشاملة ، وتنظيم النسل ، وإتقان الصنائع والحرف ، ومتطلبات الولاء والانتماء الوطني ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وغير ذلك من الموضوعـات المهمـة التي تسهـم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير .