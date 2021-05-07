عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لإيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق|وزير الأوقاف يصدر الجزء التاسع من موسوعة الخطب العصرية

صدى البلد

صدر اليوم الجمعة الجزء التاسع من "موسوعة الخطب العصرية" بتقديم وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

خطبة آخر جمعة في رمضان عن فضل ليلة القدر.. وزير الأوقاف: تجب زكاة الفطر على الفقير الذي يحصل عليها وهذه ثلاثة أشياء مهمة حتى تحصل الفرحة يوم العيد

ثلاثة أشياء مهمة حتى تحصل الفرحة يوم العيد.. وزير الأوقاف يكشف عنها

 

و تنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية ، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه ، وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم ، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية روح الولاء و الانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات .

ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية ، من أهمها : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، ومفهوم التنمية الشاملة ، وتنظيم النسل ، وإتقان الصنائع والحرف ، ومتطلبات الولاء والانتماء الوطني ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وغير ذلك من الموضوعـات المهمـة التي تسهـم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير .

 

 

موسوعة الخطب العصرية الاخلاق القضايا العصرية بناء الوعي

ترشيحاتنا

هو ده نوعها|أول تعليق من رامز جلال على استضافته لـ نسرين طافش

مالوش جمهور.. تعليق غير متوقع من هيثم شاكر علي نجاح محمد حماقي

انقراض لغة كل 14 يوم...العولمة وتقارب الثقافات يهدان نصف لغات العالم

شاهد .. كواليس دمار السيارات في فيلم فاست فيريوس 9

مترو الأنفاق يكشف تفاصيل اصطدام عربة نقل بجزء معدني من محطة قباء بالخط الثالث.. فيديو

بخاف من الأماكن العالية.. انهيار نسرين طافش رغم اكتشاف مقلب رامز عقله طار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..تعطل الحركة المرورية بسبب حريق سيارة ملاكي بكوبري المعرض بطنطا ..صور

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

فرار عدد من إرهابيي داعش فى سوريا

البحوث الفلكية : وضع الصاروخ الصيني حاليا على مسافة 261 كم

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ