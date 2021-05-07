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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تغلق منافذ بيع الكتب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان عن أنه قد تقرر إغلاق منافذ بيع الكتب الجامعية الخاصة بالكلية ابتداء من يوم الأحد القادم 9 مايو 2021.

 

وصرح مسؤول شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية أنه تقرر إغلاق منافذ بيع الكتب إبتداء من يوم الأحد الموافق 9 موافق وحتى إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك على أن تعود ليستأنف العمل إبتداء من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 والعودة لبيع الكتب الجامعية حسب جدول محدد منعا للتكدس والزحام.

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض.

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يأتى هذا فى وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين والذى يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

 

المجلس الأعلى للجامعات يؤكد على استمرار الدراسة 

 

واجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.


وشدد الوزير على تطبيق 6 قرارات هامة حول استكمال الفصل الدراسي الثاني وإجراء الامتحانات:


1- منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات.


2- مراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب.


3- الاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.


4- تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب.


5- تقليل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.


6- إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج .


وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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