بنتلي تطرح ساعة يد فارهه و طاولة بلياردو بسعر خيالي .. صور

ساعة بنتلي

كشفت شركة بوجاتي عملاق صناعة السيارات الفارهه منذ ايام عن طاولة بلياردو جديدة بسعر خيالي و بعدها كشفت عن ساعة يد جديدة مستوحاة من سيارة شيرون ومحركها الـ 16 سلندر .

وقد تم تصميم الساعة الجديدة بالتعاون مع شركة الساعات الفاخرة Jacob & Co، مع استخدام 190 قطعة ماس بيضاء و109 قطعة ياقوت سوداء و42 قطعة ياقوت برتقالية بتصميم مستوحى بشكل بديع من محرك سعة 8000 سي سي وعدد 16 سلندر، والذي يشتمل على 16 مكبس صغير وعمود مرفقي فولاذي بسعر 560,000 دولار اي ما يقارب 9 مليون جنيه مصري .

جدير بالذكر ان بوجاتي طرحت مؤخرا طاولة بلياردو فاخرة مصنعة من التيتانيوم والألمنيوم، مع لمسات متعددة من ألياف الكربون والفولاذ المصقول وجلود فاخرة للبوكيت .

الطاولة بها تقنية متطورة و يمكن وضعها على اليخوت و أثناء التحرك على المياه، كما تأتي الطاولة بشاشة تاتش 13 بوصه عالية الجودة لمتابعة نتائج اللعب و بها كسسوارات حقيبة جلدية ومصباح

LED للسقف من ألياف الكربون وصندوق من الألمنيوم ضمن إضافات أخرى وتنوي IXO صنع 30 وحدة من طاولة بلياردو لبوجاتي بسعر يتعدى 300,000 دولار اي ما يقارب 5 مليون جنيه مصري .