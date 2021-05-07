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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة فى أسبوع .. حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات أو أنشطة جماعية طبقا للإجراءات الاحترازية .. إضافة 18 سرير رعاية بمستشفى الباطنة لاستقبال حالات كورونا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة خلال أسبوع

  • الخشت:  نجحنا فى الدخول إلى عصر جامعات الجيل الرابع
  • جامعة القاهرة تطلق «قافلة الخير» إلى مدن حلايب وشلاتين وأبورماد 


شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتى:

 

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، والإجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا بما يضمن سلامة جميع منسوبي الجامعة ودعم جهود الدولة في مواجهتها، إلى جانب استعراض موقف المشروعات والإنشاءات التي تنفذها الجامعة، وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الثالث.

 

وفي بداية الجلسة أكد المجلس أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ومنذ توليه قيادتها، تواصل بخطوات متسارعة ومدروسة، استكمال دور الآباء المؤسسين في تجديد الفكر الديني ونشر قيم العقلانية النقدية ومساندة الدولة الوطنية في جميع عمليات التجديد على المستوى الفكري والديني والتنموي من أجل نهضة شاملة ومستدامة، والسير قدمًا نحو تأسيس خطاب ديني جديد يقوم على ترسيخ الثوابت وتجديد المتغيرات والتمييز بين المقدس والبشري.

 

واستعرض المجلس مظاهر النجاح في التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ وأكد الدكتور محمد الخشت قطع مرحلة ملموسة في التحول إلى عصر جامعات الجيل الرابع بعد بدء الدراسة في كلية النانو التكنولوجي كأول كلية في الشرق الأوسط، وادخال برنامج الذكاء الاصطناعي وتحويل كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

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ووجه الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، والاعتماد على منصة الجامعة التعليمية  Smart CU والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على اتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات أو أنشطة جماعية مثل الإفطار الجماعي، ومنع أية تجمعات، وذلك حفاظًا على سلامة منتسبي المجتمع الجامعي من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بدء توريد أثاث الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر طبقًا للطابع المعماري العريق لجامعة القاهرة الأم، واستكمال بناء الطابقين الثاني والثالث بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بالشيخ زايد طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، وتجديد ورفع كفاءة المبنى الأثري لكلية الآداب والحفاظ على طابعه التاريخي بعد سنوات طويلة من عدم التطوير.

وأشاد مجلس الجامعة، بالتجديد السنوي لشهادة "الأيزو 9001: 2015" في مجال نظم الإدارة وجودة التعليم على مستوى الجامعات المصرية، مما يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة منذ أربع سنوات نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث؛ والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري.

كما أشاد المجلس بعمليات تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة منذ نشأتها بالتعاون مع التنظيم والادارة، واستحداث إدارات جديدة  لـ "الموارد البشرية" و "المراجعة والحوكمة" و "التحول الرقمي" بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء الإداري ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية.

 

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كما صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأنه تم رفع قدرة مستشفى الباطنة بالجامعة بعدد ١٨ سرير رعاية اضافيين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي رعاية مستشفى الباطنة 44 سريرًا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حققت على مدار الـ 4 أعوام الماضية، منذ تولي د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازات كبيرة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم، والذي يُعد من المشروعات الضخمة التي تقوم الجامعة بتنفيذها وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتبار أنه مشروع قومي يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي للأورام الجديد 500500، ومستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، ومستشفى الباطنة.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق "قافلة الخير" إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة شلاتين الأربعاء.

وقال الدكتور الخشت، إن القافلة تحمل 40 طنا من المواد الغذائية بعدد 2500 كرتونة بالإضافة إلى تقديم ملابس العيد للأطفال والأيتام بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة بها عدد من الإداريين من الجامعة لمتابعة توزيع محتويات القافلة، حيث سيتم توزيع نصف الكمية بمدينة شلاتين، والنصف الآخر بمدينتي حلايب وأبو رماد تبعا للكثافات السكانية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة تأتي في إطار الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، سواء من خلال قوافل المواد الغذائية أو القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بشكل دوري سواء في القاهرة الكبري أو محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تراعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والإداريين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 4 أعوام الأخيرة نحو 57 قافلة متنوعة في التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا، كما شهدت جامعة القاهرة مشاركة فعالة بالمبادرات القومية والعربية والأفريقية، وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية والصحية والبيئية، وحملات التوعية، من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وقدمت مؤخرًا لأهالي منطقة عشش السودان بالجيزة خدمات طبية ومساعدات غذائية، إلى جانب دوري أساسي في محو الأمية وتوزيع الكتب المدرسية، وتقديم الدعم النفسي ومكافحة الإدمان وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة.

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