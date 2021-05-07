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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يتراجع: لن يتم حذف الحسابات بعد 15 مايو والموافقة شرطا أساسيا للاستمرار

واتسآب يتراجع : لن
واتسآب يتراجع : لن يتم حذف الحسابات بعد 15 مايو

قرر تطبيق WhatsApp واتسآب التراجع عن قراره بحذف جميع الحسابات التى لن تقبل الموافقة وتفعيل سياسة الخصوصية والتى من المقرر تطبيقها يوم 15 مايو القادم، حيث كانت الموافقة عليها تمثل شرطا أساسيا لاستمرار حسابات المستخدمين وعدم حذفها من التطبيق.

 

وبحسب موقع XDA Developers فإن واتسآب قد أكد أنه لن يقوم بحذف أية حسابات لم تقبل شروط سياسة الخصوصية، بعد موعد 15 مايو إلا أنه لن يتراجع عن حث المستخدمين لقبول الشروط، كما سيبدأ فى التضييق على المستخدمين تدريجيا بعد هذا الموعد ليقوموا بالموافقة. 

 

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وقال واتسآب فى بيان له "لقد أمضينا الأشهر العديدة الماضية في تقديم المزيد من المعلومات حول تحديثنا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم،و في ذلك الوقت ، وافق غالبية الأشخاص الذين تلقوها على التحديث ويستمر واتسآب فى حث الذين لم يستجيبوا للشروط".  

 

وأضاف واتسآب أنه ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين لم تتح لهم الفرصة بعد للقيام بذلك ، لن يتم حذف حساباتهم أو فقدانهم لميزات التطبيق في 15 مايو، وسنستمر في تقديم تذكير إلى هؤلاء المستخدمين فى واتسآب في الأسابيع القادمة ".

 

ومن المقرر أن يستمر واتسآب بعد تاريخ 15 مايو فى حث المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية، مع إتاحة ميزات  الرد على المكالمات الصوتية وكذلك إجراء مكالمات الفيديو، ولكن بعدها بفترة قد لا يتمكن هؤلاء من إجراء المكالمات فى التطبيق إذا استمروا فى تجاهل الموافقة على الشروط. 


وكان واتسآب، منذ أيام، قد حذر  جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار، بأنها ستؤدى إلى منعهم من إرسال واستقبال الرسائل وستحجب الدردشة عنهم بداية من هذا الأسبوع، حيث أن الموافقة شرطا أساسيا لمتابعة الدردشة، ليأتى التطبيق اليوم ويتراجع عن موفقه.

 

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